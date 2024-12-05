Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cip sürücüsü önce yayaya çarptı, sonra orta refüje çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünde çıkan cip, önce yayaya çarptı, sonra orta refüje çıktı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Y.T. (20), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kızıltepe'de araç yayaya çarpıp refüje çıktı - Son Dakika
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