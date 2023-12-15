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Kocaeli'de 83 bin 300 TL değerinde 6 cep telefonu çalan şahıs İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de 83 bin 300 TL değerinde 6 cep telefonu çalan şahıs İstanbul'da yakalandı

Kocaeli'de İzmit, Darıca ve Gebze ilçelerinde iş yerlerinde ve kurumlarda 6 cep telefonu çalındı. Polis ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlatarak şüphelinin kimliğini tespit etti. İstanbul'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli\'de 83 bin 300 TL değerinde 6 cep telefonu çalan şahıs İstanbul\'da yakalandı
15.12.2023 - 17:39,  Güncelleme: 17:40
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Kocaeli'de 3 ilçede 83 bin 300 TL değerinde 6 cep telefonu çalan şahıs, polis ekipleri tarafından İstanbul'da yakalandı.

Edinilen bilgiye bilgiye göre, 30 Kasım, 10 Aralık ve 13 Aralık tarihlerinde İzmit, Darıca ve Gebze ilçelerinde iş yeri ile kurumlarda 83 bin 300 TL değerinde 6 cep telefonu çalındı. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karışan Y.S.E'nin kimliğini tespit ederek çalışma başlattı. İstanbul'da olduğu tespit edilen Y.S.E. dün yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de 83 bin 300 TL değerinde 6 cep telefonu çalan şahıs İstanbul'da yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de 83 bin 300 TL değerinde 6 cep telefonu çalan şahıs İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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