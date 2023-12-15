Kocaeli\'de 83 bin 300 TL değerinde 6 cep telefonu çalan şahıs İstanbul\'da yakalandı

Kocaeli'de 3 ilçede 83 bin 300 TL değerinde 6 cep telefonu çalan şahıs, polis ekipleri tarafından İstanbul'da yakalandı.

Edinilen bilgiye bilgiye göre, 30 Kasım, 10 Aralık ve 13 Aralık tarihlerinde İzmit, Darıca ve Gebze ilçelerinde iş yeri ile kurumlarda 83 bin 300 TL değerinde 6 cep telefonu çalındı. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karışan Y.S.E'nin kimliğini tespit ederek çalışma başlattı. İstanbul'da olduğu tespit edilen Y.S.E. dün yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ