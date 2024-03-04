Kocaeli'de Fuhuşa Aracılık ve Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan 2 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Fuhuşa Aracılık ve Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

Kocaeli\'de Fuhuşa Aracılık ve Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla, fuhuşa aracılık ve uyuşturucu ticareti suçlarından toplam 17 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan 2 hükümlü yakalandı. Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

04.03.2024 17:30
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Kocaeli'de "Fuhuşa aracılık" ile "Uyuşturucu ticareti" suçundan toplam 17 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan 2 hükümlü operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 7 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan K. A. (22) ile "Fuhuşa aracılık" suçundan toplam 9 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.D (47) düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, işlemleri sonrasında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Fuhuşa Aracılık ve Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan 2 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Fuhuşa Aracılık ve Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan 2 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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