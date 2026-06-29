Kocaeli'de Genç Kız Silahla Öldürüldü

Kocaeli'de misafir olarak bulunduğu evde başından silahla vurulmuş halde bulunan genç kız hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre 2 genç kız, ziyaret amacıyla Sırasöğütler Mahallesi'ndeki eve geldi. Genç kadınlardan Ecenaz M. silahla başından vurulmuş halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ecenaz M., ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın yaşandığı evde inceleme yaparken, olay sırasında evde bulunan 2'si erkek olmak üzere 3 kişi ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - KOCAELİ