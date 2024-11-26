Kocaeli'de Hava Almayan Soba Patladı: 9 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de Hava Almayan Soba Patladı: 9 Kişi Kurtarıldı

Kocaeli\'de Hava Almayan Soba Patladı: 9 Kişi Kurtarıldı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde hava almayan kömür sobasının patlaması sonucu evde mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olayda 7 kişi hastaneye sevk edilirken, 2 kişi ayakta tedavi edildi.

26.11.2024 11:22  Güncelleme: 11:23
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde hava almayan kömür sobası patladı. Evde mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Sırrıpaşa Mahallesi Hızır Sokak'ta meydana geldi. Gece yakılmak istenen evdeki soba, hava almayınca patladı. Binayı dumanlar sararken içeride bulunan 9 kişi için ekipler seferber oldu. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Evde mahsur kalanlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. 7 kişi ambulanslar ile hastaneye sevk edildi, 2 kişi ise ayakta tedavi edildi. Şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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