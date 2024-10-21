Kocaeli\'de Kaçak 140 Cep Telefonu Ele Geçirildi

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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bir araçta yapılan aramada 140 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda İzmit ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 140 adet cep telefonu ele geçirildi. Telefonlara el koyulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı. - KOCAELİ