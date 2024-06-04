Kocaeli'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

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Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yapma suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan R.Y. (41) düzenlenen operasyon ile bugün yakalandı. İfadesi alınan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ