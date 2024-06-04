Kocaeli'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kocaeli'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu ticareti yapma suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan R.Y. (41) isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

04.06.2024 20:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yapma suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan R.Y. (41) düzenlenen operasyon ile bugün yakalandı. İfadesi alınan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Kocaeli, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:04 Meclis’te kayyum protestosu AK Partili ve DEM’li vekiller birbirine girdi Meclis'te kayyum protestosu! AK Partili ve DEM'li vekiller birbirine girdi
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu
18:58 Cumhurbaşkanlığı’ndan AYM’nin iptal kararlarına ilk tepki Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM'nin iptal kararlarına ilk tepki
18:34 AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız
18:34 Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran’da yatırılacak Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran'da yatırılacak
19:54 Az daha kariyeri bitiyormuş Mbappe’den çok konuşulacak itiraf Az daha kariyeri bitiyormuş! Mbappe'den çok konuşulacak itiraf
19:08 Teknik değil, sportif direktör buldular Eski Galatasaraylı Beşiktaş’a geliyor Teknik değil, sportif direktör buldular! Eski Galatasaraylı Beşiktaş'a geliyor
18:30 Veda ederken “Tutunacak dalım yok“ demişti Okan Buruk’tan Erden Timur paylaşımı Veda ederken "Tutunacak dalım yok" demişti! Okan Buruk'tan Erden Timur paylaşımı
18:07 Fenerbahçe’de başarılı olabilecek mi Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın Fenerbahçe'de başarılı olabilecek mi? Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın
17:54 Almanya’yı sel vurdu, Tuna Nehri taştı: 5 ölü Almanya'yı sel vurdu, Tuna Nehri taştı: 5 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 21:03:53. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement