Kocaeli İzmit\'te devrilen ağaç sokağın bölümünü kapatınca belediye harekete geçti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sabah saatlerinde devrilen ağaç, sokağın bir bölümünü kapattı. Olay sırasında bölgede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Olay, sabah saatlerinde Ömerağa Mahallesi'ndeki Ömer Tengiz Parkı'nda meydana geldi. Parkta bulunan ağacın devrilmesiyle gövde ve dalları sokağın bir bölümüne yayıldı. Olayın erken saatlerde meydana gelmesi nedeniyle herhangi bir yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.