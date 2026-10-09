Kocaeli İzmit'te kadın eski eşi tarafından 4 kurşunla öldürüldü, mal davası bugün - Son Dakika
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Kocaeli İzmit'te kadın eski eşi tarafından 4 kurşunla öldürüldü, mal davası bugün

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Kocaeli İzmit\'te kadın eski eşi tarafından 4 kurşunla öldürüldü, mal davası bugün
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, eski eşi tarafından tabancayla 4 el ateş edilerek ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çiftin aralarındaki mal paylaşımı davasının bugün görüleceği öğrenildi; kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Füsun Y. isimli kadın, eski eşi tarafından tabancayla 4 el ateş edilerek öldürüldü. Füsun Y. ile zanlı arasında mal paylaşımına ilişkin davanın ise bugün görüleceği öğrenildi.

Olay, saat 09.30 sıralarında Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Füsun Y. ile eski eşi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Şüpheli, tabancayla Füsun Y.'ye ateş etti. Saldırıdan kaçmaya çalışan kadın, çevredeki kuaför dükkanına sığınmak istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 4 el ateş edilen ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Füsun Y., kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Füsun Y. ile zanlının boşandığı, aralarında mal paylaşımına ilişkin davanın ise bugün görüleceği öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"Önüne geçtim ama engel olamadım"

Olayın görgü tanığı kuaför dükkanının sahibi Muharrem Zeybek, Füsun Y.'nin komşuları olduğunu ve iş yerine sığınmaya çalıştığını söyledi. Sabah saatlerinde Füsun Y.'nin kendilerine selam vererek geçtiğini anlatan Zeybek, yaklaşık bir dakika sonra eski eşinin geldiğini belirterek, "Ablamız binada oturan bir komşumuz, sevdiğimiz bir ablamız. 'Günaydın' deyip geçti. Geçtikten sonra bir dakika geçmedi eski eşi geldi. Ablamız buraya sığınmak için geldi ama adam o sırada silahını çıkarttı. İki el ateş etti. İki el ateş ettikten sonra benim de yanımda eşim vardı. Adamın önüne geçmek zorunda kaldım. 'Abi yapma' diye. Daha sonrasında iki kurşunu da 'Tamam, yapmayacağım' diyerek iki el daha yanımdan sıktı. Ondan sonra arkasına bakarak, hatta silahı da kafasına tutarak gitti. Nereye gitti bilmiyorum. Sadece kadın buraya sığınmak amacıyla geldi. Boşanmışlardı ve hala davalar devam ediyordu. Yanlış hatırlamıyorsam bugün içinde bir davaları vardı, mal mülk davaları vardı. Önüne geçtim ama engel olamadım. Adamla aramızda bir buçuk metre vardı. 'Abi yapma' diye yalvardım. Ablamıza 4 kurşunun isabet ettiğini gördüm" dedi.

Kaynak: İHA
3. SayfaKocaeliKadınSon Dakika

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