Kocasinan\'da Park Halindeki Kamyonet Yandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki kamyonet, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde park halindeki 40 ACG 406 plakalı kamyonet aniden alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek aracı sararken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangının söndürülmesinin ardından polis, hasar gören kamyonette inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ