Koku yayılan evden ceset çıktı
BATMAN - Batman'da bir evden kötü kokuların yayılması üzerine çilingirle açılan evde ceset bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Kültür Mahallesi 2605 sokaktaki bir evden kötü kokuların yayılması üzerine komşular, ev sahibine ulaşmaya çalıştı. Ev sahibine ulaşamayan komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis çilingirle açtığı evde bir erkek cesedi buldu.
Yapılan incelemede bulunan cesedin 27 yaşındaki H.Ç.'ye ait olduğunu belirledi. H.Ç'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.
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