Kong-rey Tayfunu Tayvan'ı Vurdu - Son Dakika
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Kong-rey Tayfunu Tayvan'ı Vurdu

Kong-rey Tayfunu nedeniyle Tayvan'da bir kadın hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı.

31.10.2024 11:33
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Tayvan'da bugün karaya çıkan Kong-rey Tayfunu nedeniyle devrilen bir ağacın altında kalan 56 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, ada genelinde en az 73 kişi yaralandı.

Tayvan'da Kong-rey Tayfunu karaya çıktı. Yaklaşık "30 yıldır adayı vuran en büyük tayfun" olan Kong-rey'in etkili olduğu Nantou şehrinde devrilen bir ağacın altında kalan 56 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Tayvan Merkezi Acil Durum Operasyon Merkezi'ne (CEOC) göre, ada genelinde tayfun nedeniyle en az 73 kişi yaralandı. CEOC, Tayvan Ordusunun 34 binden fazla askeri hazır beklettiğini, 8 bin 600'den fazla kişinin ise yüksek riskli bölgelerde tahliye edildiğini söyledi. Ortak Tayfun Uyarı Merkezi (JTWC) tarafından yapılan açıklamada, Taitung şehrinde karaya çıkan tayfunun saatte yaklaşık 200 kilometreye rüzgarlara yol açtığı kaydedildi.

Adada 500'den fazla uçuş iptal edildi

Adada eğitime ara verilirken, Tayvan borsasında işlemler askıya alındı. Tayvan Sivil Havacılık İdaresi'ne göre 300'ü uluslararası olmak üzere 500'den fazla uçuş ve adalararası feribot seferleri iptal edildi. Yüksek hızlı tren hizmetleri sınırlı kapasitede ile çalışmaya devam ederken, Taipei metrosu açık havadaki hizmetlerin askıya aldığını bildirdi.

Tayvan'ın doğusu için "şiddetli sağanak" uyarısı

Tayvan Meteoroloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Tayvan'ın doğu kıyısındaki Yilan, Hualien, Taichung ve Taitung ilçelerinin bir kısmı için bugün en yüksek seviye olan "şiddetli sağanak" yağış uyarısında bulunuldu. Adanın doğusundaki diğer şehirler ile Taipei de dahil olmak üzere adanın kuzeyinin bir kısmı için ise ikinci en yüksek seviye olan "sağanak" yağış uyarısı yapıldı. - TAİPEİ

Kaynak: İHA

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