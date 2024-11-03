Kontrolden Çıkan Araç Panic Yarattı

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Kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular...O anlar kamerada

SİİRT - Siirt'in Eruh ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan aracın motosiklete çarptığı ve iş yeri önünde oturanların kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde 26 AHF 339 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki motosiklete, ardından yol kenarında bulunan marketin manav reyonuna çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, bir iş yeri önünde oturanların panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.