 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kontrolden çıkan motosiklette ölü sayısı arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Kontrolden çıkan motosiklette ölü sayısı arttı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletin kamyonun altına girmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Aynı motosiklette yolcu olarak bulunan genç de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kontrolden çıkan motosiklette ölü sayısı arttı
15.12.2023 - 22:22,
Abone Ol

Kontrolden çıkıp kamyonun altına giren motosiklette ölü sayısı ikiye yükseldi

10 gündür yaşam mücadelesi veren gençten acı haber geldi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde önündeki motosiklete çarparak kontrolden çıkan motosikletin karşı şeritte ilerleyen kamyonun altında kalması sonucu yaşanan kazada sürücünün hayatını kaybetmesinin ardından yaralı olan aynı motosiklette yolcu olarak bulunan gençten de acı haber geldi. Bahadır Demirdelen'de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza 4 Kasım tarihinde Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi, Tuzlaburun Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir grup genç motosikletiyle seyir halindeyken arkada bulunan motosikletin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önünde ilerleyen motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü Reşit Altunçay ile yolcu Bahadır Demirdelen çarpmanın etkisiyle yola savuldu. Reşit Altunçay, karşı yönden gelen kamyonetin altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Altunçay'ın, hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Demirdelen ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. 4 Kasım tarihinden buyana tedavisi devam eden Demirdelen'den de 10 gün sonra acı haber geldi. Demirdene tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

"Kaza kamerada"

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yolda ilerleyen iki motosikletten arkada gelenin öndeki çarptığı ve sürüklendiği anlar, kamyonun şahsın bir gencin üzerinden geçtiği anlar yer aldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Antalya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kontrolden çıkan motosiklette ölü sayısı arttı - Son Dakika


21:44
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü
21:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34
Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07
Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05
Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10
ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti
18:04
Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret

Son Dakika
21:44 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü
21:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34 Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07 Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05 Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49 Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10 ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti
18:04 Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
17:53 Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti
17:25 Husumetlisi olduğu aileye sokak ortasında ateş açtı: Ölü ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 22:24:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan motosiklette ölü sayısı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement