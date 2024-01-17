 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen tır kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Samsun-Ankara karayolunun 29. kilometresinde gerçekleşti. Tırın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır yoldan çıkarak devrildi. Kazada yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
17.01.2024 - 22:34,  Güncelleme: 22:44
Abone Ol

Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'un Kavak ilçesinde meydana tır kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.40'ta Samsun- Ankara karayolunun 29. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, K.C. idaresindeki 52 ADS 813 plakalı tır, Ankara yönünden Samsun'a gelirken Bogaziçi mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada tırda yolcu olarak bulunan M.K. isimli şahıs yaralandı. Yaralı kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ankara, Samsun, Samsun, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika


22:49
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi
22:44
Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
22:24
Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi
22:14
3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti 3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti
22:07
Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44
Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:25
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü de uzatılacak Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü de uzatılacak
21:17
Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı

Son Dakika
22:49 Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi
22:44 Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
22:24 Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi
22:14 3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti
22:07 Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44 Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:25 Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü de uzatılacak
21:17 Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında
20:31 İsviçre'de uçağı bozulan ABD Dışişleri Bakanı Blinken havalimanında mahsur kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2024 00:03:11. #1.11#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement