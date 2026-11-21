Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kontrolden çıkan tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaneli ilçesi Gaziler Mahallesi mevkiinde Pamukova- İznik yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Y. idaresindeki 41 plakalı tır, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki şarampole devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.