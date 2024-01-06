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Kontrolsüz çıkış sonucu kamyonete çarpan araç, ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 yaralı - Son Dakika
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Kontrolsüz çıkış sonucu kamyonete çarpan araç, ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen kazada, servis kamyoneti ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kamyonet, çarpmalar sonucu oturma grupları ve çöp kovalarına vurarak durabildi. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.

Kontrolsüz çıkış sonucu kamyonete çarpan araç, ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 yaralı
06.01.2024 - 22:53,
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Sokaktan kontrolsüz çıkıp kamyonete çarptı, ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı

Kamyonet, oturma grupları ve çöp kovalarına vurarak durabildi, kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde servis kamyoneti ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kamyonetin kaldırımda bulunan oturma grupları ve ardından çöp kovalarına çarparak durabildiği kazada ortalık savaş alanına döndü.

Kaza Yalvaç Çarşı merkezi hastane caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Veli Kara yönetimindeki 32 YB 004 plakalı beyaz eşya sercisi Fıat marka kamyonete Bahçe içi sokaktan kontrolsüz giriş yapan Mehmet Ali Kalkanlı kontrolündeki 48 FY 177 plakalı araç çarptı. Çarpışmanın etkisi ile servis aracı eski hastane kalırımına sürüklenerek kaldırımda bulunan oturma bankaları ve belediye çöp kovalarına çarparak durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza için ihbar üzerine ambulans, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.Kazada servis aracının sürücüsü Veli Kara yaralanırken olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi için Yalvaç hastanesine kaldırıldı.

Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Otomobilin ara sokaktan hızla çıkıp kamyonete çerptağı ve savurduğu görüntüler çevredeki iş yerinni kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA
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Isparta, Yalvaç, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kontrolsüz çıkış sonucu kamyonete çarpan araç, ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolsüz çıkış sonucu kamyonete çarpan araç, ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 yaralı - Son Dakika
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