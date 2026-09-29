Konya Beyşehir'de kamyon kasasından düşen kişi hastanede tedavi altına alındı. - Son Dakika
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Konya Beyşehir'de kamyon kasasından düşen kişi hastanede tedavi altına alındı.

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Konya Beyşehir\'de kamyon kasasından düşen kişi hastanede tedavi altına alındı.
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde Hamidiye Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde kamyon kasasından düşen bir kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı ve olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kamyon kasasından düşen bir kişi yaralandı.

Olay, Hamidiye Mahallesi, Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. kamyon kasasından henüz bilinmeyen bir sebeple yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Konya Beyşehir'de kamyon kasasından düşen kişi hastanede tedavi altına alındı. - Son Dakika
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