Konya Beyşehir'de yağışlı havada ardı ardına meydana gelen 3 kaza 11 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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Konya Beyşehir'de yağışlı havada ardı ardına meydana gelen 3 kaza 11 kişiyi yaraladı

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Konya Beyşehir\'de yağışlı havada ardı ardına meydana gelen 3 kaza 11 kişiyi yaraladı
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Konya Beyşehir'de yağışlı havanın etkisiyle ardı ardına meydana gelen 3 trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken kazalara ilişkin tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yağışlı hava, beraberinde trafik kazalarını da getirdi. İlçe merkezinde peş peşe meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında toplam 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir-Antalya Kara yolunun 1. kilometresindeki kazada, ilçe merkezi istikametine seyir halinde olan A.M.K. idaresindeki 42 H 2928 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Refüje devrilerek ters dönen otomobilde sürücü A.M.K. ile yolcular C.A.B. ve Y.İ.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Devrilen otomobilden yakıt kokusu gelmesi üzerine ekipler tarafından güvenlik önlemi alındı. Karayolu, tedbir amacıyla her iki yönde bir süre ulaşıma kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve kazaya karışan aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

İkinci kazada 5 kişi yaralandı

İkinci kaza ise, Antalya Caddesi Orman Kavşağı'nda meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobile arkadan çarptı. Kazada çarpılan otomobilin sürücüsü İ.B. ile araçta yolcu olarak bulunan S.B., K.B., S.İ.B. ve M.M.B. yaralandı.

Sanayi sitesi kavşağında 3 yaralı

İlçedeki üçüncü kaza ise Sanayi Sitesi Kavşağı'nda yaşandı. İki otomobilin trafik ışıklarında çarpışması sonucu sürücüler O.Ö. ve F.A. ile araçta yolcu olarak bulunan B.Ö. yaralandı.

İlçe merkezinde meydana gelen üç ayrı kazada yaralanan toplam 11 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Konya Beyşehir'de yağışlı havada ardı ardına meydana gelen 3 kaza 11 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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