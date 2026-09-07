Konya Beyşehir ve Hüyük\'te anız yangınları paniğe yol açtı, ekipler alevleri güçlükle söndürdü

Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde aynı gün yaşanan anız yangınları paniğe neden oldu.

Yangın, Hüyük ilçesi Yelten mevkisinde çıktı. Tarlalarda gündüz saatlerinde çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler samanlık alana kadar ulaşırken, çevrede bulunan ev ve ahır da büyük tehlike atlattı. Yangına Beyşehir ve Hüyük ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Beyşehir ve Hüyük belediyelerine ait arazöz ve su takviye tankerlerinin yanı sıra bir iş makinesi de söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Öte yandan, Beyşehir ilçesinde de birbirine komşu 5 farklı mahallede aynı anda anız yangını çıktı. İhbarların ardından ekipler bölgelere sevk edilirken, rüzgar nedeniyle geniş alanlara yayılan yangınlara müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangınlar güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.