Konya Beyşehir ve Hüyük'te anız yangınları paniğe yol açtı, ekipler alevleri güçlükle söndürdü - Son Dakika
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Konya Beyşehir ve Hüyük'te anız yangınları paniğe yol açtı, ekipler alevleri güçlükle söndürdü

Konya Beyşehir ve Hüyük\'te anız yangınları paniğe yol açtı, ekipler alevleri güçlükle söndürdü
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Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde aynı gün çıkan anız yangınları paniğe neden oldu. Hüyük'te alevler samanlık ve evlere yaklaşırken, Beyşehir'de 5 mahallede eş zamanlı çıkan yangınlar itfaiye ve belediye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde aynı gün yaşanan anız yangınları paniğe neden oldu.

Yangın, Hüyük ilçesi Yelten mevkisinde çıktı. Tarlalarda gündüz saatlerinde çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler samanlık alana kadar ulaşırken, çevrede bulunan ev ve ahır da büyük tehlike atlattı. Yangına Beyşehir ve Hüyük ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Beyşehir ve Hüyük belediyelerine ait arazöz ve su takviye tankerlerinin yanı sıra bir iş makinesi de söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Öte yandan, Beyşehir ilçesinde de birbirine komşu 5 farklı mahallede aynı anda anız yangını çıktı. İhbarların ardından ekipler bölgelere sevk edilirken, rüzgar nedeniyle geniş alanlara yayılan yangınlara müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangınlar güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İHA

Beyşehir, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Hüyük, Konya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya Beyşehir ve Hüyük'te anız yangınları paniğe yol açtı, ekipler alevleri güçlükle söndürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya Beyşehir ve Hüyük'te anız yangınları paniğe yol açtı, ekipler alevleri güçlükle söndürdü - Son Dakika
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