Konya'da 2 Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

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Konya'da aynı yönde seyir halinde olan 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Konya Ankara Kara yolunun 50. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Ankara istikametine seyir halinde olan henüz sürücüsü öğrenilemeyen plakalı Fiat marka otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan A.K. idaresindeki 42 AOD 226 plakalı Audi marka otomobil çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ali K., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA