Konya'da 5 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

15.05.2026 17:07
Konya'da 2 farklı hırsızlık olayının aydınlatılması için yapılan çalışmalarda, 2 araçtan altın ve inşaat malzemesi çalınması olaylarına karışan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 10 Mayıs günü Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Hırka Sokak'ta bir araçtan 216 bin lira değerinde 25 gram altın, 4 adet çeyrek altın ve 1 adet gümüş tespih çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda arızalanan aracı çekiciyle tamirciye götürdükleri ve aracın çekiciden indirildiği esnada hırsızlık olayının gerçekleştiği belirlendi. Olayla bağlantılı oldukları tespit edilen D.S. (21), T.Ç. (26) ve Y.B.G. (26) gözaltına alındı. Ele geçirilen gümüş tespih araç sahibine iade edildi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen D.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Şehit Harun Yıldırım Sokak'ta meydana gelen bir diğer olayda ise park halindeki bir kamyonetin kasa kilidi kırılarak 45 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalındı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren E.B. (20), M.A.U. (23), İ.G. (21) ve K.B.K.'yi (22) çaldıkları malzemeleri satamadan yakaladı. Ele geçirilen 27 bin lira değerindeki inşaat malzemesi sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KONYA

Kaynak: İHA

