Konya'da 6 kişinin öldüğü kazada sürücü hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi - Son Dakika
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Konya'da 6 kişinin öldüğü kazada sürücü hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi

Konya'da 6 kişinin öldüğü kazada sürücü hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi Konya'da, 19 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarptığı, 6 yayanın hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin iddianame hazırlandı.

13.03.2024 14:26
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Konya'da 6 kişinin öldüğü kazada sürücü hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi

KONYA - Konya'da, 19 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarptığı, 6 yayanın hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin iddianame hazırlandı. Tutuklu otomobil sürücüsü hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kaza, 11 Kasım 2023 Cumartesi günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Sancak Tramvay Durağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta işçi olarak çalışan Sefa S. idaresindeki 42 DU 949 plakalı otomobil, Yeni İstanbul Caddesi üzerinde sol şeritte seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kazada Sultan Aslan ile kızları Elif (14), Fadime Aslan Emine Atalay (32), kızı Azra Atalay ile Fadime Aslan hayatını kaybederken, A.C.A. (9), ağabeyi H.A. ile F.A. ve sürücünün yanında bulunan C.N.Ö. yaralandı.

Fren izi uzunluğu 89.6 metre

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Sefa S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaza tespit tutanağına göre, kaza yerindeki azami hız limitinin otomobil cinsi araçlar için 82 kilometre olduğu, kazaya karışan otomobilin hızının 111 ile 120 kilometre arasında olduğu, fren izi uzunluğunun ise 89.6 metre olarak ölçüldüğü kayıtlara geçti.

Kazaya dair iddianame hazırlandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili tahkikat tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianame Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede bulunan raporda, sürücü Sefa S.'nin caddenin 82 kilometre olan hız limitinin üstünde seyrettiği tespit edildiği belirtilerek, "Kazanın meydana geldiği anda gece olması sebebiyle seyreden araçların farlarını yakarak seyretmeleri gerektiğinden ve farların etkisiyle görüş açısının yeterli olması açısından araç sürücülerinin gün durumunu da göz önüne alarak gerektiğinde seyretmiş oldukları yol için belirlenen hızın daha da altında seyrederek gün ve trafik durumuna uygun hızla seyretmesi gerekirken, dosyada bulunan tanık ifadelerinde ve kolluk görevlileri tarafından yapılan fren ölçümünde araç sürücüsünün seyretmiş olduğu yol için belirlenen hız limitinin üzerinde seyrederek kazanın oluşumuna engel olamamış ve birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermiştir" denildi. Raporda hem yayaların hem de sürücü Sefa S.'nin kusurlu olduğu belirtildi.

Sürücü hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi

Sürücü Sefa S.'nin iddianamede yer alan ifadesinde ise, olay anında kullandığı araçla 80-90 km hızla orta şeritte seyir halinde iken birden yayaların önüne çıkması sonucu yayalara çarptığını, yolda aydınlatmanın yetersiz olması nedeniyle yayaları göremediğini, hayatında hiç uyuşturucu madde kullanmadığını, olay öncesinde protein tozu ve enerji içeceği tükettiğini söylediği belirtildi.

Tutuklu sürücü Sefa S.'nin "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

Konya, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da 6 kişinin öldüğü kazada sürücü hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da 6 kişinin öldüğü kazada sürücü hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi - Son Dakika
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