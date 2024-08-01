Konya'da Balkondan Atlayan Şahıs İş Yeri Sahibinin Üzerine Düştü

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Konya'da 12. kattaki evinin balkonundan atlayan şahıs, o sırada zemin katta bulunan iş yeri sahibinin üzerine düştü. Balkondan atlayan şahıs hastanede hayatını kaybederken, iş yeri sahibinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Şefikcan Caddesi'ndeki 12 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki binanın 12. katındaki evlerinin balkonundan atlayan Ali Emre Arıkan, zemin kattaki iş yerinin sahibi Mehmet C.'nin malzemeleri düzelttiği sırada üzerine düştü. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Ali Emre Arıkan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İş yeri sahibi Mehmet C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA