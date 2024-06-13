Konya'da İşçi Yüksekten Düşerek Ağır Yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde iş yerinde yüksekten düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Küçük Sanayi Sitesinde bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinde çalışan işçilerden H.D., iş yerinin üst kat kısmından indiği sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine getirilen yaralı H.D., burada yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumunun ciddi olması sebebiyle Konya'ya sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA