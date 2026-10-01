Konya\'da jandarma eylül ayı operasyonlarında 915 bin liralık kaçak ürün ele geçirdi

Konya'da jandarma ekipleri eylül ayında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, piyasa değeri yaklaşık 915 bin lira olan kaçak ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 8 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda 57 litre etil alkol, 46 şişe viski, 4 viski yapımında kullanılan alkol kiti, 5 kilogram kaçak nargile tütünü ve 870 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 30 çeşitli marka cep telefonu, 7 kablosuz kulaklık, 48 gümrük kaçağı parfüm, 103 gümrük kaçağı kozmetik ürün, 3 cep telefonu, 6 akıllı saat, 8 kulaklık, 7 powerbank, 2 güneş gözlüğü, 1 analog saat ve 3 marka parfüm ele geçirildi. Ele geçirilen 30 cep telefonu ve 7 kablosuz kulaklığın piyasa değerinin yaklaşık 815 bin lira, 48 gümrük kaçağı parfüm ile 103 gümrük kaçağı kozmetik ürünün piyasa değerinin ise yaklaşık 100 bin lira olduğu belirlendi. Ele geçirilen söz konusu ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 915 bin lira olduğu değerlendirildi.

Jandarma ekipleri tarafından yürütülen faaliyetlerde yakalanan 8 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.