Konya'da Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Kaçak Ürün Ele Geçirildi, 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Konya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı binlerce tütün mamulü, cep telefonu ve tıbbi ürün ele geçirilirken, 12 şahıs gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. KOM ekiplerince il merkezinde yapılan operasyonlarda kaçak ürün üretimi ve satışı yapıldığı tespit edilen 9 iş yeri, 4 ev ve 4 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 42 adet cep telefonu, 225 kilogram nargile tütünü, 15 bin 850 adet tıbbi ürün, 3 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 17 bin 400 adet boş makaron, bin 850 paket sigara, 495 adet elektronik sigara likidi, 190 kilogram bandrolsüz tütün, 194 adet gümrük kaçağı emtia (matkap, spiral, vidalama, kaynak makineleri) ele geçirildi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA