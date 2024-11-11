Konya'da Kamyonet Şarampole Uçtu: 6 Yaralı - Son Dakika
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Konya'da Kamyonet Şarampole Uçtu: 6 Yaralı

Konya\'da Kamyonet Şarampole Uçtu: 6 Yaralı

Akşehir yakınlarında kamyonetin şarampole uçması sonucu 6 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

11.11.2024 15:50
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Konya'nın Akşehir ilçesi yakınlarında bir kamyonetin şarampole uçması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Afyonkarahisar Konya arasındaki D-300 Kara yolu Altuntaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 48 ARU 710 plakalı Ford marka kamyonet Akşehir'den Konya istikametine doğru seyir halindeyken Altuntaş Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sağ taraftaki şarampol içerisine uçtu. Kazada, sürücü R.A. ile araç içerisindeki M.M.A., A.A., Y.A., C.A. ve A.A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Kamyonet Şarampole Uçtu: 6 Yaralı - Son Dakika

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