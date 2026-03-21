Konya\'da Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Düştü

Konya'nın Halkapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobili, savrularak yol kenarında park halindeki araca çarptıktan sonra şarampole düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli-Halkapınar kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. idaresindeki 42 EJM 73 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Savrulan otomobil yol kenarında park halinde bulunan 42 E 4557 plakalı otomobile çarptıktan sonra şarampole düştü. Kazada A.T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Şarampole düşen araçtaki yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA