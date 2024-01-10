Konya Beyşehir\'de Mermer Ocağında Kamyon Devrildi, Şoför Hayatını Kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde mermer ocağında hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, kamyon şoförü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Huğlu Mahallesi'nde bulunan mermer ocağında çalışan Durmuş Koyuncu'nun kullandığı hafriyat yüklü kamyon, damperin pistonunun kırılması sonucu devrildi. Kazada ağır yaralanan kamyon şoförü Durmuş Koyuncu, olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durmuş Koyuncu yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekipleri, mermer ocağında incelemelerde bulundu.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA