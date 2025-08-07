Konya\'da Motosiklet-Otomobil Kazası

Konya'nın Hüyük ilçesinde otomobille çarpışan üç tekerlekli motosiklet parçalanırken, sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hüyük'ün Görünmez Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ş.'nin kullandığı üç tekerlekli motosiklet seyir halindeki 32 AEB 834 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA