Konya'da Oto Galeriden Alınan Otomobilde Sel Hasarı Tespit Edildi - Son Dakika
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Konya'da Oto Galeriden Alınan Otomobilde Sel Hasarı Tespit Edildi

Konya\'da Oto Galeriden Alınan Otomobilde Sel Hasarı Tespit Edildi

Konya'da bir kişinin hasarsız, boyasız ve 10 bin kilometrede diye oto galeriden beğendiği otomobilin yapılan detaylı ekspertizde motor bölmesindeki çamur lekelerinden sel hasarlı olduğu belirlendi. Otomobil almak isteyen S.B., aracı kontrol ettirmek için ekspertize götürdü. Yapılan inceleme sonucunda aracın sel hasarlı olduğu raporlandı. Bu durumu gören S.B., aracı iade etti. Oto ekspertiz uzmanı Mustafa Köker, vatandaşlara ekspertiz yaptırmalarını önererek, hatasız ve boyasız görünen araçlarda bile sel hasarı gibi sorunlarla karşılaşılabileceğini belirtti.

05.07.2024 09:48
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Konya'da bir kişinin hasarsız, boyasız ve 10 bin kilometrede diye oto galeriden beğendiği otomobilin yapılan detaylı ekspertizde motor bölmesindeki çamur lekelerinden sel hasarlı olduğu belirlendi.

Konya'da otomobil almak isteyen S.B., beğendiği 2023 model Fiat Egea otomobili inceledikten sonra satıcı tarafından hatasız, boyasız olarak bilgilendirildi. S.B., 10 bin kilometredeki aracı kontrol ettirmek için ekspertize götürdü. Burada yapılan inceleme sonrası hazırlanan raporda aracın, bazı bölmelerinde çamur ve su lekesi olduğu belirlendi. Detaylandırılan inceleme sonrası aracın sel hasarlı olduğu raporlandı. Raporu gören S.B., aracı almaktan vazgeçerek iade etti.

"Araç 2023 model olduğu için alıcı ekspertiz kontrolü yaptırmakta kararsızdı"

Modelli bir aracın sel hasarlı olduğunu belirleyen oto ekspertiz uzmanı Mustafa Köker, "Araç bize motor, mekanik, kaporta boya, iç, dış kontrol tespit olarak geldi. Biz aracı incelediğimizde araçta hata boya olmadığı ama aracın bazı kısımlarında çamur lekeleri olduğunu belirledik. Aracın incelemesini detaylandırdığımızda koltuk altlarında paslanma olduğunu gördük. Aracın torpido altlarında ise çamurlanma fark ettik. Daha sonra yapılan tüm incelemelerin ardından aracın sel hasarı aldığını tespit ettik. Araç bize geldiğinde 10 bin kilometre, hatasız, boyasız 2023 model olmasıyla beraber alıcı ekspertiz kontrolü yaptırma ve yapmama arasında kararsızdı. Araç geldi ve kontrolleri yapıldı, sel hasarlı olduğu tespit edildi. Sel hasarıyla beraber elektronik sistemlerinde de hatalar verdiği ve araçta sorunlar yaptığı müşterimize beyan edildi" dedi.

Araç alacak vatandaşlara uyarılarda bulunan ekspertiz uzmanı Köker, "Vatandaşlarımız ekspertiz yaptırmayı ihmal etmesinler. Araç hatasız, boyasız olabilir ama bu tür olaylarla karşılaşıp mağdur olabilirler" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Oto Galeriden Alınan Otomobilde Sel Hasarı Tespit Edildi - Son Dakika

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