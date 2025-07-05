Konya\'da Tırda Cinayet: Zanlı Yakalandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde yanan tırda cansız bedeni bulunan şahsın, vurularak öldürülüp başının kesildiği ortaya çıktı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda katil zanlısı yakalandı.

Olay, Konya'nın Karapınar ilçesi Adalet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Özcan Karakaya'nın (47) kullandığı 42 TS 043 plakalı tırın kupa kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tırda bulunan sürücü Özcan Karakaya'nın vurularak öldürülüğü ve başı kesilmiş vaziyette hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, maktul Özcan Karakaya'nın en son birlikte olduğu kişinin Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesi'nde beraber oturdukları ve akrabası olan Ş.T. (38) olduğu tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Ş.T.'yi Karabağ Mahallesinde yakalayıp gözaltına aldı. İlk ifadesinde suçunu itiraf eden katil zanlısı Ş.T.'nin, "Benim kız kardeşim hakkında ileri geri konuştu. Ben de sinirlendim, vurdum öldürdüm daha sonra kafasını kestim" dediği öğrenildi. Katil zanlısı Ş.T. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Katil zanlısı Ş.T., hastane çıkışında gazetecilerin neden öldürdün sorusuna, "Namus pazarda satılmıyor baba" derken, pişman mısın sorusuna, "Değilim, yine aynısını yaparım" cevabını verdi.

Zanlı, Ş.T. adliyeye sevk edildi. - KONYA