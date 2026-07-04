Konya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Konya'nın Beyşehir ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seydişehir istikametinden Beyşehir yönüne seyreden bir araçta uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından durdurulan araçta bulunan şahıslar, üzerlerindeki bir miktar uyuşturucu maddeyi polise teslim etti. Daha sonra refakatle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen araçta, alınan arama kararı doğrultusunda detaylı inceleme yapıldı. Aramada, toplam 8 parça halinde 390 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), 40 adet beyaz renkte ve 2 adet mavi renkte ecstasy hap, 3 adet şeffaf poşete sarılı vaziyette farklı gramlarda eroin, 4 adet şeffaf poşete sarılı vaziyette farklı ağırlıklarda metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanımına yarayan aparat, 2 adet sentetik ecza uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan K.O. (35) ile A.O. (28) hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" ile "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Beyşehir Adliyesine sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA