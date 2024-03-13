Konya\'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Erzurum'da trafik kazası: 14 yaralı

Erzurum'da meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Kazada çarpışmanın etkisiyle hem halk otobüsü hem de minibüste bulunan yolcular çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza yerindeki ağır yaralılara müdahale eden sağlık ekipleri daha sonra 14 yaralıyı ambülanslarla Şehir Hastanesi ve Üniversite Hastanesi'ne kaldırdı. Polisin kaza ile ilgili inceleme ve soruşturması devam ediyor.