Konya Karapınar'da otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya Karapınar'da otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Konya Karapınar\'da otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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Konya Karapınar'da Ayırt Caddesi ile 131500 Sokak kavşağında otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ayırt Caddesi ile 131500 Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.M.'nin kullandığı 42 BBJ 730 plakalı motosiklet cadde üzerinde seyir halindeyken, E.T. idaresindeki 07 CGG 566 plakalı otomobil 131500 Sokak'tan caddeye çıktığı sırada çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
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