Konya Karatay\'da 3 katlı binanın birinci katındaki yangını itfaiye söndürdü

Konya Karatay'da 3 katlı binanın birinci katındaki yangını itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Karatay'da 3 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen olmazken evde maddi hasar oluştu, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Konya'da 3 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangın, merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Sultan Veled Caddesi üzerindeki bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir apartmanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
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