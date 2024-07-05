Konya Kulu'da Samanlık ve Kömürlükte Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya Kulu'da Samanlık ve Kömürlükte Yangın Çıktı

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Dipdede Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bulunan samanlık, kömürlük ve kiler olarak kullanılan yapıda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında büyük çapta zarar meydana gelirken, çatı da tamamen yandı.

05.07.2024 23:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde samanlık, kömürlük ve kiler olarak kullanılan yapıda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kulu'ya bağlı Dipdede Mahallesi'nde Mesut Gündoğan'a ait müstakil evin bahçesi içerisinde bulunan tek katlı yapıdan henüz bilinmeyen bir sebeple alevler yükseldi. Mahalle sakinleri yangını söndürmek için çalışırken 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi. Samanlık, kömürlük ve kiler olarak kullanılan yapıdaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangında büyük çapta zarar meydana gelirken, çatı da tamamen yandı.

Dipdede Mahallesi Muhtarı Ergin Taş, yanan samanlık, kömürlük ve kiler olarak da kullanılan yapı içerisinde kışa hazırlık olarak konan saman, arpa, un ve kömürün de yanarak zarar gördüğünü söyledi. - KONYA

Kaynak: İHA

İtfaiye, Kiler, Konya, Kulu, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya Kulu'da Samanlık ve Kömürlükte Yangın Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:41 İstanbul ve Ankara semalarında göktaşı görüntülendi İstanbul ve Ankara semalarında göktaşı görüntülendi
22:38 Sosyal medya fenomeni Enes Batur trafik kazası geçirdi Sosyal medya fenomeni Enes Batur trafik kazası geçirdi
21:04 Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ’’emsali olmayan en yüksek riskli maç’’ olarak belirledi Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ''emsali olmayan en yüksek riskli maç'' olarak belirledi
20:41 Silahların susması için şartlarını tek tek sıraladı Putin ateşkese hiç olmadığı kadar yakın Silahların susması için şartlarını tek tek sıraladı! Putin ateşkese hiç olmadığı kadar yakın
19:56 Vincenzo Montella’dan UEFA’ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek Vincenzo Montella'dan UEFA'ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek
23:03 UEFA tarafından 2 maç ceza verilen Merih Demiral, Berlin’de bozkurt işaretiyle karşılandı UEFA tarafından 2 maç ceza verilen Merih Demiral, Berlin'de bozkurt işaretiyle karşılandı
22:33 Mehmet Büyükekşi’nin verilen cezaya öfkesi dinmiyor: 11 tane Merih Demiral sahada olacak Mehmet Büyükekşi'nin verilen cezaya öfkesi dinmiyor: 11 tane Merih Demiral sahada olacak
21:34 Uzatmalarda Almanya’yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024’te yarı finale yükseldi Uzatmalarda Almanya'yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024'te yarı finale yükseldi
19:05 İYİ Parti’den “bozkurt“ işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli İYİ Parti'den "bozkurt" işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli
19:00 Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral’ın heykelini dikecek Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral'ın heykelini dikecek
18:33 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun’daki devasa yılan iddiasını Haberler.com’a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun'daki devasa yılan iddiasını Haberler.com'a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli
17:37 MİT’in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi
17:15 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 23:59:11. #1.12#
SON DAKİKA: Konya Kulu'da Samanlık ve Kömürlükte Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement