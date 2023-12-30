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Konya Seydişehir'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı - Son Dakika
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Konya Seydişehir'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya Seydişehir\'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
30.12.2023 - 14:04,
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Seydişehir Beyşehir Karayolu Kavak Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 37 ABL 177 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 42 DLC 66 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 37 ABL 177 plakalı otomobilin sürücü S.A. ile 42 DLC 66 plakalı otomobilde bulunan yolcular A.K., D.T.K. ve A.K. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Konya Seydişehir'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı - Son Dakika


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