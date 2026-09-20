Konya Yalıhüyük\'te çıkan orman yangını söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor

Konya Yalıhüyük'te çıkan orman yangını söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Yalıhüyük'te çalılık alanda çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yalıhüyük, Ahırlı ve Seydişehir itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü; soğutma sürüyor, tahkikat başlatıldı.
Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, Seydişehir ile Bozkır kara yolu üzerinde, Akkise ile Saray Boğazı mevkiinde yer alan çalılık alanda çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Yalıhüyük, Ahırlı ve Seydişehir itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, karadan yoğun bir şekilde müdahale etti. Ekiplerin koordineli ve hızlı çalışması sayesinde alevlerin daha geniş bir alana yayılması engellendi. Yangın büyük oranda kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.
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