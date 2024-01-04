 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konyaaltı Belediyesi, Antik Kentleri 2024 Takvimine Taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Konyaaltı Belediyesi, Antik Kentleri 2024 Takvimine Taşıdı

Konyaaltı Belediyesi, ilçede daha önceden keşfedilen ve yeni keşfedilmiş antik kent ve tarihi yerleşim alanlarını 2024 takvimine taşıdı. Takvim sayesinde antik kentlerin korunması ve restorasyonu için farkındalık oluşturması hedefleniyor.

Konyaaltı Belediyesi, Antik Kentleri 2024 Takvimine Taşıdı
04.01.2024 - 10:42,
Abone Ol

Konyaaltı Belediyesi, ilçede daha önceden keşfedilen ve yeni keşfedilmiş antik kent ve tarihi yerleşim alanlarını 2024 takvimine taşıdı. Takvim sayesinde antik kentlerin korunması ve restorasyonu için farkındalık oluşturması hedefleniyor.

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı ilçe sınırları içerisinde yer alan antik kent ve yerleşim alanlarından 12 tanesini 2024 yılı için hazırladığı takvime taşıdı. Her aya özel farklı bir antik kentin yer aldığı takvim büyük ilgi görüyor. Hem yerel halkı hem de turistleri, bölgenin tarihi ve kültürel mirasıyla daha yakından tanıştırmanın amaçlandığı takvimle antik kentlerin korunması ve restorasyonu için farkındalık oluşturması da hedefleniyor.

Kültür turizmi

2024 takvimi, her ay farklı bir antik kenti detaylı bilgiler ve görsellerle sunarak, geçmişin izlerini günümüze taşıyor. Konyaaltı'nın tarihi dokusunu ve kültürel zenginliğini ortaya koyan takvim, bölgenin kültür turizmi potansiyeline de katkıda bulunuyor.

Keşfedilmeyi bekleyen hazineler

Konyaaltı Belediyesi olarak tarihi mirasın korunması ve tanıtılmasına önem verdiklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "2024 takvimindeki her bir antik kentin, Konyaaltı'nın zengin tarihi ve kültürel mirasının bir parçası olarak, gelecek nesillere aktarılması gerektiği inancındayız. Bu etkileyici antik kentler, Konyaaltı'nın sadece bir Akdeniz sahil beldesi olmadığını, aynı zamanda köklü bir tarihe sahip olduğunu da göstermektedir. Her biri kendine has özellikleri ve zengin tarihiyle bu antik kentler, tarih meraklıları için keşfedilmeyi bekleyen hazineler olarak da öne çıkmaktadır. Takvimle hem yerel halkı hem de turistleri, bölgenin tarihi ve kültürel mirasıyla daha yakından tanıştırmayı amaçladık. Birçok insan Konyaaltı ilçesindeki tarihi yerleşim alanlarını bilmiyor. Bu takvimle antik kentlerimizi duyurmayı ve bu kentlerin korunması için farkındalık sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda gerçekleştireceğimiz farklı projelerimizi de ileriki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Kültür, Yerel Haberler, Turizm, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konyaaltı Belediyesi, Antik Kentleri 2024 Takvimine Taşıdı - Son Dakika


11:51
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45
Cem Karaca'nın Gözyaşları Filminin Fragmanı Yayınlandı Cem Karaca'nın Gözyaşları Filminin Fragmanı Yayınlandı
11:26
Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08
''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54
Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52
Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor
10:47
Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
10:32
Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih

Son Dakika
11:51 AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları Filminin Fragmanı Yayınlandı
11:26 Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08 ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54 Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52 Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor
10:47 Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
10:32 Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
10:06 Havalimanında ortalık karıştı: Ben bakanın akrabasıyım, senin sülaleni bitireceğim
10:04 MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 12:14:16. #1.11#
SON DAKİKA: Konyaaltı Belediyesi, Antik Kentleri 2024 Takvimine Taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement