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Köpeğe çarpan otomobil şarampole takla attı: 4 yaralı - Son Dakika
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Köpeğe çarpan otomobil şarampole takla attı: 4 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yola çıkan köpeğe çarpan otomobil şarampole takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Köpeğe çarpan otomobil şarampole takla attı: 4 yaralı
25.12.2023 - 11:51,
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpan otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir- Seydişehir Karayolunun 13. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'den Seydişehir yönüne seyir halinde olan M.K. yönetimindeki 42 ZH 017 plakalı otomobil, Gökçimen Mahallesinde aniden karayoluna çıkan köpeğe çarptıktan sonra şarampole devrilerek ters döndü. Kaza ihbarı üzerine adrese jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve araç içerisindeki N.Y., G.K. ve N.K. ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza sonucu telef olan köpek de yoldan uzaklaştırıldı. Kazazedelerin Beyşehir'den Beyşehir Organize Sanayi Bölgesinde bulunan çalıştıkları iş yerine mesaiye gitmek üzere seyahat ederken kazanın yaşandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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Seydişehir, Konya, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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