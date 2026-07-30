Köpek Saldırısı: Hayvan Sahibi Tutuklandı - Son Dakika
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Köpek Saldırısı: Hayvan Sahibi Tutuklandı

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3 yaşındaki çocuğa köpek saldırısında bulunan hayvan sahibi, itiraz sonrası tutuklandı.

Karaman'da 3 yaşındaki çocuğun köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınıp serbest bırakılan hayvan sahibi, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı.

Olay, 28 Temmuz'da Başakşehir Mahallesi 2038. Sokak üzerindeki 2 katlı müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle birlikte misafirliğe gittiği evin bahçesinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan S.E.K. (3) ağır yaralandı. Küçük çocuk, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi. Olayın ardından gözaltına alınan ve köpeğin sahibi olduğu ileri sürülen Y.Z., sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itiraz etmesi üzerine yeniden değerlendirilen dosya kapsamında Y.Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Köpek Saldırısı, Hayvan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köpek Saldırısı: Hayvan Sahibi Tutuklandı - Son Dakika

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