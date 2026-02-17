Köpekleri vuran restoran işletmecisi tutuklandı

Bodrum'da tavuklarını yediği için iki köpeği silahla öldüren ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan restoran işletmecisi C.Ö., savcılığın itirazı üzerine çıkarılan yakalama kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Güvercinlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre C.Ö., iki köpeği ruhsatsız av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Silah sesleri üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen C.Ö. ifadesinde, köpeklerin tavuklarına saldırdığını ve onları yediğini öne sürerek bu nedenle ateş açtığını söyledi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak savcının deliller doğrultusunda karara itirazı üzerine hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı.

Cezaevine gönderildi

Karar üzerine C.Ö.'nün, sabah saatlerinde avukatıyla birlikte adliyeye gittiği öğrenildi. Mahkemece tutuklanan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA