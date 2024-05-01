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Köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı

ADANA - Adana'nın İmamoğlu ilçesinde köpek sürüsü tarafından parçalanarak ölen yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Ayvalı köyünde tarlada sabah saat 05.00 sularında M.K.'ye ait soğan tarlasına başak toplamak için giden ve köpeklerin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Şerife Arısan hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından Arısan'ın cansız bedeni ailesine teslim edildi.

6 çocuk annesi Şerife Arısan Ayvalı mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Arısan'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.