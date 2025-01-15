Köprüden Atlamak İsteyen Genç İkna Edildi

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Kız arkadaşının kadın sığınma evine alındığını söyleyerek köprüden atlamak istedi

Polis, kız arkadaşı yanına getirilmezse köprüden atlayacağını söyleyen genci ikna etmek için uğraştı

BARTIN - Bartın'da bir genç, kız arkadaşının kadın sığınma evine alındığını söyleyerek köprüden atlamak istedi. Uzun süre ikna edilmeye çalışılan genç, polisin müdahalesi ile korkuluklardan indirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'da 26 yaşındaki Z.T. isimli şahıs, tarihi köprünün demir korkuluklarının üzerine çıktı. Kız arkadaşının kadın sığınma evine alındığını belirten şahıs, arkadaşının yanına getirilmemesi halinde ırmağa atlayacağını söyledi. Polis ekipleri uzun süre şahsı ikna etmek için uğraştı.

Şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanan polis ekipleri, şahsı demir korkuluklardan indirmeyi başardı. Sağlık raporu için hastaneye götürülen şahsın, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine alınacağı öğrenildi.