Koruma Altındaki Arı Kuşlarına Cezalı Avlanma

3.Sayfa

Antalya'da koruma altında olan 45 adet arı kuşu avlayan 2 şahsa toplamda 84 bin 14 lira para cezası uygulandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı Kaş DKMP Şefliği ekipleri, yapılan koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında, koruma altındaki arı kuşu (Merops apiaster) avlayan iki şahsı tespit etti. Yapılan denetimlerde avcıların, MAK kararları ile koruma altına alınan 45 adet arı kuşunu avladığı belirlendi. İlgili şahıslara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten toplam 16 bin 514 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, avladıkları arı kuşları için toplamda 67 bin 500 lira tazminat talep edildi.

Yetkililer, doğanın korunması ve yasa dışı avcılıkla mücadelenin devam edeceğini vurguladı. Kaş DKMP Şefliği, bölgedeki doğal yaşamın sürdürülebilirliği için gerekli önlemleri almayı sürdüreceklerini belirtti. - ANTALYA