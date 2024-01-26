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Kozan'da 11 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Jandarma Yakalandı - Son Dakika
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Kozan'da 11 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Jandarma Yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde yağma suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari jandarma, Kozan Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, evinde yapılan baskın sonucu kıskıvrak yakalandı ve Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi.

Kozan\'da 11 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Jandarma Yakalandı
26.01.2024 - 20:35,
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Adana'nın Kozan ilçesinde yağma suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kozan Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yağma suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.F.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yürütülen çalışma neticesinde şüphelinin Gazi Mahallesi'nde bir ikamette saklandığı tespit edildi. Eve yapılan baskında şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine evine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kozan'da 11 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Jandarma Yakalandı - Son Dakika
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