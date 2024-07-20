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Kozan'da orman yangını çıktı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.

Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesine bağlı Tepe mevkiinde akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Yangına Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 6 arazöz, su ikmal araçları ve çok sayıda orman yangın söndürme işçisi ile müdahale başlatıldı. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili jandarma ekipleri de bölgede inceleme başlattı.