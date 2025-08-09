Kozan\'da Sıcaklar Hayatı Durdurdu

Adana'nın Kozan ilçesinde sıcaklar bunaltınca, cadde ve sokaklar boş kaldı.Kenar mahallelerde ise büyükbaş hayvanların akarsuya girerek serinlemesi dikkat çekti.

Kent merkezinde olduğu gibi Kozan ilçesinde de sıcaklar etkili oluyor. İlçe genelinde sıcak hava hayatı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar boş kaldı. İlçeye bağlı Alapınar Mahallesi'nde ise büyükbaş hayvanlar, akarsuya girerek serinlemeye çalıştı. İlçe merkezindeki esnaf ise sıcaklardan dert yanarak klimaların dahi etkili olmadığını söyledi.

Esnaflardan Veysel Şakir, bu yaz sıcakların daha önce görülmemiş derecede etkili olduğunu söyledi. Şakir,"Evet, ilçemiz her zaman sıcak olur ama bu kez farklı. Klimalar bile soğutmuyor. Caddeler boş, termometreler 45-48 dereceyi gösteriyor. Araç direksiyonuna bile el değmiyor. Hissedilen sıcaklığı ne siz sorun ne biz söyleyelim" dedi. - ADANA